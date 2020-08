Nikkei zakt na berichten over vertrek Japanse premier

De Japanse effectenbeurs heeft vrijdag een eerdere stevige winst zien verdampen en eindigde in de min. Berichten dat de Japanse premier Shinzo Abe zijn functie zou neerleggen joegen beleggers schrik aan. Abe kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit. Beleggers verwerkten de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, waarin hij verklaarde dat de Federal Reserve (Fed) een hogere mate van inflatie zal toestaan. Dit betekent dat de centrale bank de rente langere tijd niet zal verhogen om de inflatie in te dammen.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 1,4 procent het weekeinde in op 22.882,65 punten. Volgens de Japanse omroep NHK zou premier Abe door een chronische darmontsteking zijn werk niet kunnen voortzetten en vrijdag zijn vertrek aankondigen. De premier werd dinsdag voor de tweede keer in een ruime week tijd in het ziekenhuis opgenomen voor medische onderzoeken. Het beleid van Abe is de afgelopen acht jaar vooral gericht geweest op het verbeteren van de economie.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en in Hongkong dikte de Hang Seng-index 1,2 procent aan. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney bleef achter met een verlies van 0,8 procent. In Nieuw-Zeeland werd de beurshandel voor de vierde opeenvolgende dag gestaakt vanwege een cyberaanval. In de korte tijd dat er wel kon worden gehandeld, bereikte de graadmeter het hoogste niveau ooit.