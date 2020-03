Nikkei zakt in gemengde regio

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers namen gas terug na de sterke opleving vorige week en bleven terughoudend vanwege het oplopende aantal besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus in Tokio afgelopen weekeinde. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 1,6 procent lager op 19.084,97 punten. Afgelopen week wist de Nikkei nog 17 procent terug te winnen. Bij de bedrijven stond Sony onder druk. Het Japanse technologie- en elektronicaconcern is onzeker of het aan zijn winstverwachtingen kan voldoen vanwege de virusuitbraak. In februari schroefde Sony zijn winstprognose voor het boekjaar dat deze maand afloopt nog op. Ook telecomconcern en techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de index, werd flink lager gezet.

De Japanse premier Shinzo Abe beloofde afgelopen weekeinde dat de overheid binnenkort met een „ongekend” groot steunpakket komt om de economie te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie. De stimuleringsmaatregelen zullen volgens Abe groter in omvang zijn dan het steunpakket tijdens de financiële crisis in 2008.

In China, waar het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen, noteerde de beursgraadmeter in Shanghai tussentijds 0,6 procent in de min. De Chinese centrale bank greep onverwacht in op de markt voor zeer korte termijnleningen tussen banken en verlaagde het zevendaagse rentetarief, de zogeheten repo-rente, van 2,4 procent naar 2,2 procent. Het is de grootste verlaging sinds 2015.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde een fractie en de Kospi in Seoul won 0,5 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter en boekte een winst van 7 procent, dankzij extra stimuleringsmaatregelen van de overheid. Afgelopen vrijdag raakte de Australische beurs nog ruim 5 procent kwijt.