Nikkei veert op dankzij Trump

De Japanse aandelenbeurs veerde donderdag stevig op na het verlies van een dag eerder. Beleggers reageerden opgelucht op de uitlatingen van president Donald Trump die verklaarde geen militaire actie te ondernemen tegen Iran na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Een verdere escalatie van het conflict tussen Washington en Teheran lijkt daarmee te zijn voorkomen.

De Nikkei in Tokio kreeg er 2,3 procent bij en eindigde op 23.739,87 punten. Een dag eerder verloor de index nog 1,6 procent. De stemming werd gesteund door een daling van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien. Een goedkopere yen is goed voor de Japanse exportbedrijven. De maker van chipapparatuur Screen Holdings behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 6,1 procent. Ook techinvesteerder SoftBank (plus 4,7 procent) won terrein.

De Chinese beurzen gingen eveneens vooruit. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1,3 procent. De Kospi in Seoul steeg 1,2 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung won 2,6 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. De Australische All Ordinaries in Sydney sloot 0,8 procent hoger.