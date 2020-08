Nikkei stijgt tot hoogste niveau in 6 maanden

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een stevige winst gesloten en bereikte het hoogste niveau in zes maanden tijd. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Vooral de Japanse chipbedrijven waren in trek in navolging van de flinke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,8 procent in de plus op 23.249,61 punten en tikte de hoogste stand sinds 21 februari aan. De Japanse beurs is daarmee vrijwel volledig hersteld van de koersval die werd veroorzaakt door het uitbreken van het coronavirus. De chipbedrijven Tokyo Electron en Murata Manufacturing behoorden tot de kopgroep met winsten tot ruim 3 procent. Ook techinvesteerder SoftBank (plus 3,7 procent) en technologieconcern Sony (plus 2,8 procent) deden goede zaken.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,5 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak. Tencent daalde ruim 1 procent in Hongkong. Het Chinese techbedrijf boekte in het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Beleggers bleven echter voorzichtig vanwege het aanstaande verbod van de populaire app WeChat van Tencent in de Verenigde Staten. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney zakte 0,9 procent. In Australië steeg de werkloosheid in juli tot 7,5 procent. Dat is het hoogste niveau in 22 jaar.