Nikkei stijgt ondanks noodtoestand in Japan

De Japanse aandelenbeurs is woensdag opnieuw met winst gesloten. De Japanse premier Shinzo Abe maakte een einde aan de onzekerheid onder beleggers door de langverwachte noodtoestand uit te roepen in Tokio en zes andere delen van het land na een toename van het aantal besmettingsgevallen van het coronavirus. De noodtoestand geldt voor een maand.

De Nikkei in Tokio eindigde 2,1 procent in de plus op 19.353,24 punten. Het was de derde winstbeurt op rij. Ondanks de recente stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan zorgde de hoop op een afname van het aantal dodelijke slachtoffers in het land voor enig optimisme. Een daling van de Japanse machine-orders met 6,9 procent in februari had weinig impact op de beurshandel.

De Japanse farmaceutische bedrijven Chugai Pharmaceutical en Daiichi Sankyo waren in trek. Ook andere bedrijven in de gezondheidszorg deden goede zaken. De aanbieder van medische informatiediensten M3 bereikte de hoogste koers ooit. Ook SoftBank stond in het nieuws. WeWork klaagt de Japanse techinvesteerder aan wegens contractbreuk. SoftBank zou voor omgerekend zo’n 2,7 miljard euro aan extra aandelen kopen van de aanbieder van flexibele werkplekken, maar zag onlangs af van de deal vanwege de coronacrisis.

In Shanghai stond de beursgraadmeter tussentijds 0,1 procent in de min. In China zijn 62 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dinsdag kwamen er nog 32 nieuwe patiënten bij. Het aantal besmettingen neemt in het land weer gestaag toe. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,7 procent en de Kospi in Seoul won 0,8 procent. De Zuid-Koreaanse regering kwam met plannen voor een nieuw steunpakket voor de economie. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent.