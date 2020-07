Nikkei stevig hoger door rally op Chinese beurzen

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers trokken zich op aan een rally op de Chinese beurzen die werd aangewakkerd door de hoop op een sterk herstel van de op twee na grootste economie ter wereld. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgde daarbij voor speculatie op verdere steunmaatregelen van de centrale banken.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,8 procent hoger op 22.714,44 punten. Vooral de Japanse bedrijven die veel omzet halen uit China waren in trek door speculatie dat de Chinese economie minder hard wordt getroffen door de coronacrisis gezien het relatief lage aantal coronagevallen in de regio. Automaker Nissan die veel voertuigen verkoopt in China dikte ruim 5 procent aan. Zwaargewicht SoftBank steeg dik 2 procent door de hoop dat het Japanse telecomconcern en techinvesteerder eigen aandelen gaat inkopen.

De beursgraadmeter in Shanghai boekte een tussentijdse winst van ruim 5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er dik 3 procent bij. De sterke opmars kwam tegen de achtergrond van een recordstijging van het aantal wereldwijde coronagevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde afgelopen zaterdag in totaal ruim 200.000 nieuwe gevallen op een dag. De grootste stijgingen waren te zien in de Verenigde Staten, Brazilië en India. De Kospi in Seoul steeg 1,6 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney bleef achter met een verlies van 0,4 procent.