Nikkei staakt driedaagse winstreeks

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met verlies geëindigd. Beleggers grepen tegenvallende economische cijfers uit China aan om wat winst te nemen na drie winstdagen op rij. Ook elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters overwegend omlaag. Verder werd gewacht op de Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag naar buiten komen.

De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent lager op 19.807,44 punten. Vooral de Japanse exportbedrijven en de verzekeraars, die in de afgelopen dagen een sterke stijging lieten zien, werden van de hand gedaan. Zo verloor technologieconcern Sony 3,5 procent en zakte verzekeraar MS&AD Insurance 0,8 procent.

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent lager. Beleggers verwerkten het nieuws dat de productie in de omvangrijke Chinese industrie in augustus minder sterk is toegenomen dan verwacht. Ook de Chinese winkelverkopen stegen minder sterk dan voorzien. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,1 procent in de min en de Kospi in Seoul stond 0,4 procent hoger.