Nikkei staakt driedaagse herstelreeks

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een fors verlies geëindigd. Beleggers namen gas terug na de sterke driedaagse herstelreeks, waarin de Nikkei 18 procent wist terug te winnen. Een stijging van het aantal besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus in Tokio wakkerde de vrees aan voor striktere maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen en een mogelijke lockdown van de Japanse hoofdstad.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 4,5 procent lager op 18.664,60 punten. De hoofdindex dikte een dag eerder nog 8 procent aan. Dat was de grootste dagwinst sinds de financiële crisis in 2008. Telecomconcern en techinvesteerder SoftBank stond onder druk na een verlaging van de kredietrating door kredietbureau Moody’s. Ook Marubeni ging flink omlaag. Het Japanse handelshuis verwacht een recordverlies in het boekjaar dat loopt tot eind maart door de fors gedaalde prijzen van olie en andere grondstoffen.

De Japanse toeleveranciers van Apple, Taiyo Yuden en Murata Manufacturing, verloren eveneens terrein. Volgens zakenblad Nikkei overweegt het Amerikaanse technologieconcern de introductie van een nieuwe iPhone, die geschikt is voor 5G-netwerken, met enkele maanden uit te stellen.

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. Beleggers kijken vooral uit naar de Amerikaanse wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, die naar verwachting een sterke stijging zullen laten zien door de virusuitbraak. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,8 procent. De Kospi in Seoul klom ruim 1 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 2,3 procent hoger.