Nikkei sluit week positief af

De Japanse effectenbeurs is vrijdag met winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de hoopgevende ontwikkelingen in de handelsstrijd tussen China en de VS en de sterke koerswinsten op Wall Street. Tegenvallende vooruitzichten van de Amerikaanse chipmakers Applied Materials en Nvidia zorgden echter voor koersdruk onder de Japanse chipbedrijven.

De Nikkei-index in Tokio ging 0,4 procent hoger het weekeinde in op 22.270,38 punten. De Japanse hoofdindex bleef deze week, die werd gedomineerd door de Turkse valutacrisis, vrijwel vlak.

De makers van chipapparatuur Tokyo Electron en Screen Holdings zakten 1,4 procent en 2,9 procent. Transportbedrijven, metaalbedrijven en financiële concerns waren in trek. Mitsui OSK Lines klom 2,5 procent, Sumitomo Metal Mining dikte 1,9 procent aan en Mitsubishi UFJ Financial Group steeg 1,9 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen eveneens overwegend licht omhoog. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent in de plus. Het Chinese internetconcern Tencent (plus 3,6 procent) toonde wat herstel na de negatieve nieuwsstroom rond het bedrijf eerder deze week. De All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent en in Seoul won de Kospi 0,3 procent. De beurs in Shanghai verloor 0,3 procent.