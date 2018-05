Nikkei sluit week positief af

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag opnieuw hoger gesloten. Een goedkopere Japanse yen zorgde daarbij voor koerswinsten onder de belangrijke exportbedrijven. Beleggers bleven wel voorzichtig nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat hij twijfelt of de handelsonderhandelingen met China succesvol zullen zijn.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de plus op 22.930,36 punten en bereikte het hoogste niveau in meer dan drie maanden. De Japanse hoofdindex won deze week 0,6 procent en boekte daarmee de achtste weekwinst op rij. Dat is de langste winstreeks sinds november vorig jaar.

Exportbedrijven als TDK en Honda stegen 2,9 en 1,3 procent. Ook de financiële bedrijven waren opnieuw in trek. T&D Holdings klom 2,3 procent en Dai-ichi Life Holdings won 1,2 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de inflatie in Japan in april iets lager is uitgevallen dan verwacht.

De meeste andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens licht vooruit. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,4 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney bleef achter met een verlies van 0,1 procent.