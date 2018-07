Nikkei sluit week met winst

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met winst gesloten. De handel stond vooral in het teken van de bedrijfsresultaten. Speculatie over een koerswijziging in het beleid van de Bank of Japan bij de rentevergadering volgende week zorgde daarbij voor enige terughoudendheid.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 0,6 procent hoger op 22.712,75 punten. Nomura Holdings zakte bijna 6 procent. Het grootste Japanse effectenhuis boekte het slechtste kwartaalresultaat in meer dan twee jaar. Chipmaker Tokyo Electron en cameramaker Canon leverden iets in na resultaten.

Zwaargewicht Fast Retailing steeg 0,4 procent ondanks de speculatie dat de Japanse centrale bank overweegt om minder indextrackers op de Nikkei te kopen. Online-advertentiebedrijf Septeni Holdings kelderde 21 procent na de koersval van het Amerikaanse sociale medium Facebook, dat zo’n 120 miljard dollar aan beurswaarde zag verdampen.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een wisselend beeld zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent lager en de beurs in Shanghai stond nagenoeg vlak. De Kospi in Seoul steeg x procent en de All Ordinaries in Sydney dikte 0,9 procent aan. Het Brits-Australische mijnbouwbedrijf BHP Billiton won 2,1 procent na aankondiging van de verkoop van de Amerikaanse schaliegastak aan olieconcern BP voor 10,5 miljard dollar.