Nikkei sluit week met verlies

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevig verlies gesloten. De Japanse chipaandelen kampten met een waarschuwing voor de chipsector door Morgan Stanley. Een beter dan verwacht groeicijfer van de Japanse economie in het tweede kwartaal kon het tij niet keren.

De Nikkei-index in Tokio ging 1,3 procent lager de week uit op 22.298,08 punten. De makers van chipapparatuur Tokyo Electron, Advantest en Screen Holdings zakten tot 4,9 procent. Morgan Stanley stelde weinig opwaarts potentieel te zien voor de chipbedrijven door de aanhoudende handelsspanningen en oplopende voorraden in de sector.

Beleggers hielden de ogen ook gericht op de handelsbesprekingen tussen Washington en Tokio, die nog geen resultaten hebben opgeleverd. De overheid liet verder weten dat de Japanse economie afgelopen kwartaal met 1,9 procent op jaarbasis is gegroeid. Economen hadden gerekend op een groei met 1,4 procent.

Elders in het Verre Oosten werden ook verliezen geleden. De beurs in Shanghai zakte 0,4 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de min. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,3 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. De Zuid-Koreaanse chipreuzen Samsung en SK Hynix hadden ook last van het negatieve sectorrapport van Morgan Stanley en daalden tot 3,9 procent.