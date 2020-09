Nikkei sluit week licht hoger af

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag licht hoger gesloten. De verlaging van de alarmfase voor het coronavirus in de Japanse hoofdstad Tokio zorgde voor opluchting bij beleggers. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien, in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street waar vooral de grote Amerikaanse technologiebedrijven weer onder druk stonden.

De Nikkei in Tokio ging met een winst van 0,7 procent het weekeinde in op 23.406,49 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 0,9 procent. Door de aanhoudende afname van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Tokio werd de alarmfase met een stapje verlaagd. In juli schroefde de hoofdstad de alarmfase op naar rood, de hoogste alarmstatus, na een sterke stijging van het aantal coronagevallen. Bij de bedrijven zakte Tokyo Dome 1,1 procent. De uitbater van een honkbalstadium en amusementscentrum verwacht in het lopende boekjaar een verlies te lijden door de coronacrisis.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,7 procent. De Kospi in Seoul leverde 0,1 procent in. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,7 procent. Rio Tinto daalde 0,7 procent na het vertrek van de topman van de Brits-Australische mijnbouwgigant. Bestuursvoorzitter Jean-Sébastien Jacques en twee andere bestuurders stappen op vanwege de kritiek op de vernietiging van een belangrijk erfgoedgebied van Aboriginals, de inheemse bevolking van Australië, voor de winning van ijzererts.