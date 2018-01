Nikkei sluit week licht hoger af

De Japanse effectenbeurs is vrijdag met een kleine winst gesloten. Beleggers deden het rustig aan en hielden de blik gericht op de Verenigde Staten, waar nog altijd geen akkoord is over de verhoging van het schuldenplafond en een sluiting dreigt van veel overheidsinstellingen. Ook op de andere belangrijke markten in het Verre Oosten bleven de koersuitslagen beperkt.

De Nikkei-index in Tokio ging uiteindelijk 0,2 procent hoger het weekeinde in op 23.808,06 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 0,6 procent. Computerspelletjesfabrikant Nintendo bleef profiteren van de nieuwe accessoires voor zijn populaire spelcomputer Switch en klom ruim 4 procent.

Ook de financiële aandelen waren in trek bij beleggers. Sumitomo Mitsui Financial Group dikte 1,4 procent aan en Mizuho Financial Group won 0,8 procent. Softbank zakte 0,8 procent. Het Japanse telecomconcern heeft de aankoop van een groot belang in Uber voltooid. Softbank is daarmee de grootste aandeelhouder geworden van het Amerikaanse technologiebedrijf achter de gelijknamige taxi-app.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 0,2 procent en de beurs in Shanghai klom 0,4 procent. De Kospi in Seoul ging 0,2 procent vooruit. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent mede door koersverliezen onder de mijnbouwbedrijven.