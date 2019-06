Nikkei sluit week hoger af

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst gesloten. De Japanse oliebedrijven profiteerden van de hogere olieprijzen, die in de lift zaten na incidenten met twee olietankers in de Golf van Oman. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zit Iran achter de aanvallen. Iran noemt de beschuldigingen ongefundeerd.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,4 procent hoger het weekeinde in op 21.116,89 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 1 procent. De oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration kregen er 1,3 procent bij.

Sony dikte ruim 3 procent aan. De Amerikaanse activistische investeerder Dan Loeb heeft zijn belang in het Japanse elektronica- en entertainmentconcern vergroot tot een waarde van 1,5 miljard dollar en dringt opnieuw aan op een afsplitsing van de chipdivisie en de verkoop van delen van Sony Financial en andere activiteiten. Zes jaar geleden nam Third Point, het hedgefonds van Loeb, Sony ook al onder vuur.

De Chinese beurzen deden een stap terug. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de Hang Seng-index In Hongkong verloor 0,6 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,5 procent. In Australië eindigde de All Ordinaries 0,2 procent in de plus.