Nikkei sluit week hoger af

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag hoger gesloten. Beleggers deden het rustig aan, nu elders in de wereld veel beurzen gesloten zijn wegens Goede Vrijdag. Verder verwerkten ze het nieuws dat de centrale bank van Japan de economische vooruitzichten mogelijk wat naar beneden bijstelt.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,5 procent hoger op 22200,56 punten. Nintendo won 14,1 procent. Samenwerkingspartner Tencent heeft toestemming gekregen om een testversie van Super Mario Bros. U Deluxe te lanceren in China. Nissan poetste eerdere verliezen ietwat weg en sloot 2,2 lager. Het autoconcern ontkende nieuws dat de wereldwijde productie wordt teruggeschroefd. Aandelen van levensverzekeraar Japan Post Insurance zakten 1,1 procent, tot onder de prijs waarvoor veel stukken onlangs werden verkocht bij een secundaire aandelenuitgifte.

Elders in Azië was het beeld gemengd. De beurs van Shanghai stond tussentijds 0,1 lager. De Kospi in Seoul won 0,2 procent. In Hongkong en Australië werd niet gehandeld wegens Goede Vrijdag.