Nikkei sluit week hoger af

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst gesloten. De opmerkingen van president Donald Trump dat een militaire aanval van de Verenigde Staten op Syrië niet direct op handen is zorgden voor enige opluchting onder beleggers. De meeste andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens licht omhoog.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger op 21.778,74 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 1 procent en boekte daarmee de derde weekwinst op rij. Financiële bedrijven profiteerden van de gestegen obligatierentes in de VS. Ook de chipbedrijven als Advantest (plus 2,1 procent) zaten in de lift.

Fast Retailing, een zwaargewicht in de index, zakte 0,1 procent. De Japanse eigenaar van kledingketen Uniqlo schroefde zijn winstverwachting op maar werd daar niet voor beloond.

De All Ordinaries in Sydney dikte 0,2 procent aan en in Seoul steeg de Kospi 0,5 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent hoger. De beurs in Shanghai verloor 0,2 procent na een onverwachte sterke krimp van de Chinese export in maart.