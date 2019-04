Nikkei sluit vrijwel vlak

De aandelenbeurs in Japan is donderdag vrijwel vlak gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de opmars een dag eerder. De Japanse chipbedrijven waren in trek in navolging van de koerswinsten onder de Amerikaanse branchegenoten. Aan het handelsfront werd uitgekeken naar een ontmoeting tussen de Chinese vicepremier Liu He en president Donald Trump in Washington later op de dag.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,1 procent hoger op 21.724,95 punten. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron dikte 0,5 procent aan en chiptester Advantest kreeg er 2,1 procent bij. Beeldschermenmaker Japan Display zette de stijging voort en klom ruim 8 procent. Volgens persbureau Reuters gaat het bedrijf later dit jaar de schermen leveren voor de Apple Watch.

Elders in het Verre Oosten lieten de belangrijkste beursgraadmeters een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,8 procent lager de dag uit.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus. De Chinese luchtvaartmaatschappijen waren in trek na de plannen van Peking om de heffingen voor de maatschappijen te verlagen. China Eastern Airlines maakte een koerssprong van 10 procent en China Southern Airlines steeg meer dan 8 procent.