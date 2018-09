Nikkei sluit vrijwel vlak

De Japanse aandelenbeurs is donderdag vrijwel vlak gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koerswinsten in de afgelopen dagen. De andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei-index in Tokio eindigde onveranderd op 23.674,93 punten. De Japanse hoofdindex steeg vier dagen op rij en wist deze week tot nu toe zo’n 3 procent te winnen. De Japanse banken en verzekeraars bleven profiteren van de aanhoudende stijging van de Amerikaanse obligatierentes.

De banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group klommen 1,6 procent en 1,3 procent. De verzekeraars Dai-ichi Life Holdings en Sompo Holdings kregen er 1,7 procent en 1,2 procent bij. Computerspelletjesfabrikant Nintendo steeg bijna 5 procent na de lancering van het onlinegames-abonnement Nintendo Switch Online.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai steeg een fractie. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,3 procent. De Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan dankzij sterke koerswinsten van zwaargewichten Samsung en Hyundai, die respectievelijk 2,4 procent en 2 procent wisten te winnen.