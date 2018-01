Nikkei sluit verkorte week hoger af

De aandelenbeurs in Japan wist vrijdag opnieuw hoger te sluiten na de stevige winst een dag eerder. De stemming werd in de verkorte handelsweek gesteund door de opmars op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex voor het eerst in de geschiedenis boven de grens van 25.000 punten wist te sluiten.

De Nikkei in Tokio ging 0,9 procent hoger de dag uit op 23.714,53 punten. De Japanse hoofdindex, die donderdag op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar al ruim 3 procent steeg, bereikte daarmee het hoogste niveau sinds januari 1992.

Bij de bedrijven dikte het Japanse technologieconcern Toshiba 2,5 procent aan. Volgens persbureau Reuters wil de Canadese vermogensbeheerder Brookfield Business Partners het failliete nucleaire onderdeel Westinghouse Electric van Toshiba overnemen voor 4,6 miljard dollar (3,8 miljard euro).

Elders in het Verre Oosten werden overwegend ook winsten geboekt. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds vlak en de beurs in Shanghai klom 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,7 procent bij en de Kospi in Seoul steeg 1,1 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, dat volgende week met een update komt over het vierde kwartaal, won 1,6 procent.