Nikkei sluit sterk beursjaar lager af

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht lager gesloten na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. Een herstel onder de financiële bedrijven hield het verlies beperkt. Beleggers kunnen echter terugkijken op een sterk beursjaar waarin de Japanse hoofdindex met 19 procent is gestegen.

De Nikkei in Tokio eindigde op de laatste handelsdag van 2017 0,1 procent lager op 22.764,94 punten. De sterkere wereldwijde economie, de binnenlandse politieke stabiliteit en het zeer ruime monetaire beleid van de Bank of Japan stuwden de resultaten en de aandelenkoersen van de Japanse bedrijven in het afgelopen beursjaar.

Softbank verloor vrijdag 0,1 procent. Het Japanse technologiebedrijf heeft een overeenkomst bereikt met Uber om een belang van 15 procent te nemen in de online-taxidienst. De deal waardeert Uber op 48 miljard dollar. Dat is 30 procent minder dan de waardering van 68 miljard dollar in 2016.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en stevent af op een jaarwinst van 37 procent. De beurs in Shanghai stond een fractie hoger en ligt op koers voor een jaarwinst van ruim 6 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,4 procent en won dit jaar zo’n 7 procent. In Zuid-Korea werd het jaar donderdag al afgesloten. De Kospi dikte dit jaar bijna 22 procent aan.