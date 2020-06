Nikkei sluit positieve week hoger af

De Japanse effectenbeurs is vrijdag licht hoger gesloten. Beleggers verwerkten het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om voor honderden miljarden euro extra obligaties op te kopen om de economische schade van de coronacrisis te verlichten. Tevens werd uitgekeken naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De werkloosheid in de Verenigde Staten zal naar verwachting in mei zijn gestegen tot bijna 20 procent vanwege de virusuitbraak.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,7 procent hoger het weekeinde in op 22.863,73 punten na een kwakkelend begin van de handelsdag. Het was de zesde winstbeurt op rij. De Japanse hoofdindex won deze week 4,5 procent en keerde terug naar het hoogste niveau sinds 25 februari door de hoop dat de economie het dal van de coronapandemie heeft bereikt.

De andere beurzen in de Aziatische regio gingen eveneens overwegend vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,1 procent. De Kospi in Seoul was een positieve uitblinker en dikte 1,4 procent aan. De Australische All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent.