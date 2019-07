Nikkei sluit positieve week hoger af

De Japanse effectenbeurs is vrijdag licht hoger geëindigd. De andere Aziatische beurzen lieten ook overwegend kleine plussen zien. Beleggers moesten het stellen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten bleven vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag. Verder werd vooral uitgekeken naar het Amerikaanse banencijfer, dat later op de dag verschijnt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,2 procent hoger het weekeinde in op 21.746,38 punten. De hoofdindex won deze week ruim 2 procent, dankzij het optimisme over de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. De Japanse chiptester Advantest won 1,8 procent en autofabrikant Toyota steeg 0,3 procent. Oliebedrijf Inpex kampte met een daling van de olieprijs en verloor 1,8 procent.

De beurzen in Shanghai en Hongkong noteerden tussentijds 0,1 procent in de plus. De Kospi in Seoul stond nagenoeg onveranderd. Samsung zakte 1 procent na publicatie van de voorlopige kwartaalcijfers. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern heeft last van het handelsconflict tussen de VS en China en verwacht een halvering van de winst in het tweede kwartaal. In Australië eindigde de All Ordinaries 0,6 procent hoger.