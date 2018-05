Nikkei sluit opnieuw met verlies

De Japanse aandelenbeurs is woensdag opnieuw met verlies gesloten. De stemming werd gedrukt door de oplopende rentes op de Amerikaanse obligatiemarkt en een krimp van de Japanse economie. Ook staken de zorgen over Noord-Korea de kop weer op. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een wisselend beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent lager op 22.717,23 punten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse economie in het eerste kwartaal met 0,6 procent is gekrompen. De derde economie van de wereld ging daarmee voor het eerst sinds 2015 achteruit.

Bij de bedrijven zakte Mitsubishi UFJ Financial Group 2,4 procent. De jaarwinst van de Japanse bank viel lager uit dan beleggers hadden gehoopt. Ook viel de omvang van het aandeleninkoopprogramma van de bank tegen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent in de min en de beurs in Shanghai zakte 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent. De Kospi in Seoul was vrijwel vlak. Beleggers verwerkten het nieuws dat Noord-Korea de geplande top met Zuid-Korea heeft afgezegd. Ook dreigt Pyongyang de ontmoeting met president Donald Trump op 12 juni af te blazen.