Nikkei sluit nipt lager

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag nipt lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de stevige winstbeurt een dag eerder, die werd aangejaagd door de extra stimuleringsmaatregelen van de Bank of Japan. Solide resultaten en meevallende vooruitzichten van een aantal grote Japanse bedrijven hielden het verlies beperkt. Ook de andere Aziatische beurzen lieten koersuitslagen zien.

De Nikkei in Tokio ging 0,1 procent lager de dag uit op 19.771,19 punten. Een dag eerder won de hoofdindex 2,7 procent. Woensdag blijft de Japanse beurs gesloten vanwege een nationale feestdag in het land. Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de werkloosheid in Japan vorige maand licht is gestegen tot 2,5 procent van 2,4 procent in februari en januari.

Bij de bedrijven maakte Ibiden een flinke koerssprong. De maker van elektronische componenten voorziet een flinke winststijging in het huidige boekjaar dat loopt tot eind maart 2021. Ook de producent van autochips Renesas Electronics was in trek na een onverwachte winst in het afgelopen kwartaal.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat er „serieus wordt onderzocht” op welke manier China verantwoordelijk is voor de verspreiding van het coronavirus. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, stond licht hoger ondanks een forse winstdaling in het eerste kwartaal. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney leverde 0,6 procent in.