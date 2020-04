Nikkei sluit negatieve week met verlies

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met verlies geëindigd. Berichten over tegenvallende klinische resultaten van een potentieel medicijn tegen het nieuwe coronavirus zorgden voor terughoudendheid bij beleggers en wakkerden de bezorgdheid over de economische impact van de virusuitbraak weer aan. De meeste andere beursgraadmeters in de Aziatische regio deden eveneens een stapje terug.

De Nikkei in Tokio ging 0,9 procent lager het weekeinde in op 19.262,00 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week ruim 3 procent. Zakenkrant Financial Times meldde op basis van uitgelekte documenten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het middel remdesivir van Gilead teleurstellende resultaten liet zien in een Chinees onderzoek bij coronapatiënten. Volgens het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead geven de uitgelekte rapporten echter een verkeerd beeld van het onderzoek, dat vroegtijdig werd afgebroken.

De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron stonden onder druk na een tegenvallende verwachting van de Amerikaanse chipreus Intel voor het tweede kwartaal. Voor heel 2020 geeft Intel geen vooruitzichten, vanwege de onzekerheid rond de pandemie. Ook chipmachinemaker Disco verloor terrein ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers van het Japanse bedrijf.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,4 procent. De Kospi in Seoul zakte 1 procent. De Zuid-Koreaanse automaker Kia verloor terrein na een forse winstdaling in het eerste kwartaal. De Australische All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en klom 0,8 procent.