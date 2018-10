Nikkei sluit negatieve week lager af

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met verlies gesloten, na een schommelende handelssessie. Beleggers trokken zich aanvankelijk op aan het herstel op Wall Street, maar bleven voorzichtig door de tegenvallende handelsberichten van de Amerikaanse webwinkel Amazon en internetgigant Alphabet.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,4 procent lager op 21.184,60 punten. Een dag eerder raakte de Japanse hoofdindex 3,7 procent kwijt. Op weekbasis zakte de Nikkei 6 procent en leed die daarmee het grootste weekverlies sinds begin februari dit jaar. Bij de bedrijven zakte Canon bijna 6 procent. Het Japanse elektronicaconcern verlaagde zijn winstverwachting voor dit jaar vanwege zwakke verkopen van digitale camera’s.

De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen eveneens overwegend omlaag. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1 procent. De Kospi in Seoul leverde 1,9 procent in en de All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel onveranderd.