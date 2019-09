Nikkei sluit met winst

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een kleine winst gesloten. Beleggers verwerkten de nieuwste inflatiecijfers, waaruit bleek dat de consumentenprijzen het laagste peil in twee jaar tijd hebben bereikt. De Japanse centrale bank liet eerder weten klaar te staan om monetair in te grijpen, als de ontwikkeling van het prijspeil verder van het beoogde inflatiedoel afdwaalt.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 22.079,09 punten. Zwaargewicht Softbank won 0,2 procent. Beleggers volgen het bedrijf nauwlettend nu aanbieder van gedeelde werkruimtes WeWork, waarin SoftBank miljarden dollars heeft gestoken, binnenkort naar de beurs gaat. Verder wil de Japanse financiële onderneming Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) naar verluidt de helft van het personeel bij zijn zakenbankdivisie ontslaan. Het aandeel MUFG won 0,3 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,1 procent. In Seoul kreeg Kospi er 0,6 procent erbij. De All Ordinaries in Sydney noteerde 0,3 procent in de plus.