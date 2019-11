Nikkei sluit met stevige winst

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag met een stevige winst gesloten. De stemming werd gesteund door de positieve ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China en de nieuwe recordstanden op Wall Street.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,8 procent hoger op 23.251,99 punten en bereikte het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Vooral de bedrijven die veel omzet halen uit China waren in trek. De makers van bouwmachines Komatsu en Hitachi Construction Machinery stegen tot 5,4 procent.

Z Holdings, het voormalige Yahoo Japan, maakte een koerssprong van ruim 16 procent na sterke kwartaalcijfers. Fujifilm dikte 6,7 procent aan. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil Xerox zijn belang in de joint venture Fuji Xerox verkopen aan Fujifilm voor 2,2 miljard dollar.

De beurs in Shanghai zette de stijging voort en ging tussentijds 0,7 procent vooruit. Uit cijfers van onderzoekbureaus Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in oktober is gedaald tot het laagste niveau sinds februari dit jaar. Zakenkrant de Financial Times meldde daarnaast dat de Verenigde Staten overwegen om enkele importtarieven op Chinese goederen te schrappen.

De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent en de Kospi in Seoul won 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 0,2 procent. De Australische centrale bank hield de rente conform verwachting onveranderd, maar liet wel weten klaar te staan om het monetaire beleid verder te versoepelen om de economie te stimuleren.