Nikkei sluit met stevige winst

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag met een stevige winst gesloten. De markt maakte een inhaalslag na de positieve stemming elders in de regio een dag eerder, die werd veroorzaakt door de opluchting over de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 1,9 procent hoger op 22.207,21 punten. De bouwbedrijven waren in trek door de verwachte herstelwerkzaamheden van de forse schade die werd veroorzaakt door de tyfoon Hagibis die Japan afgelopen weekeinde trof. Kitano Construction dikte bijna 12 procent aan. Het bouwbedrijf is gevestigd in Nagano, een van de zwaarst getroffen regio’s door de tyfoon die tot nu tot 66 levens heeft geëist.

De zeetransportbedrijven Kawasaki Kisen en Mitsui OSK Lines, die gevoelig zijn voor de handelsperikelen, stegen respectievelijk 5,8 en 3,3 procent. Ook robotmaker Fanuc, die veel omzet haalt uit China, zat in de lift en kreeg er 2,9 procent bij.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. Het optimisme over de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde handelsdeal met China nam af. Peking liet weten nog verder te willen praten met Washington voor er handtekeningen kunnen worden gezet onder het gedeeltelijke handelsakkoord. In Seoul steeg de Kospi 0,1 procent en ook de All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent.