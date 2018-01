Nikkei sluit met stevige winst

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag stevig hoger gesloten. De stemming werd gesteund door de hoop op sterke bedrijfsresultaten. Een lichte daling van de Japanse yen gaf daarbij wat ademruimte voor de belangrijke exportbedrijven. Op de andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten werden ook overwegend winsten geboekt.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1 procent in de plus op 23.951,81 punten. IT-dienstverlener Obic klom bijna 7 procent en bereikte het hoogste niveau in achttien jaar, na positieve berichtgeving in zakenkrant Nikkei over de nog uit te brengen cijfers van de onderneming.

Automaker Subaru dikte 2,6 procent aan. The Wall Street Journal meldde dat de Amerikaanse verkopen van het bedrijf dit jaar met 5 procent zullen toenemen tot 680.000 voertuigen.

De Hang Seng-index in Hongkong pakte de stijgende trend weer op na de verliesbeurt een dag eerder en noteerde tussentijds 1,1 procent hoger. De beurs in Shanghai won 0,2 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,4 procent door koersverliezen in de sectoren energie en telecom.