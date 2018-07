Nikkei sluit licht lager

De Japanse effectenbeurs is donderdag licht lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na vier winstbeurten op rij en verwerkten de uitlatingen van de economische adviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow, die stelde dat de handelsgesprekken tussen de VS en China zijn vastgelopen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,1 procent in de min op 22.764,68 punten. Vooral bedrijven in de voedingssector en nutssector, die als defensief worden gezien, werden van de hand gedaan. Brouwer Asahi Group Holdings zakte 2,2 procent en sojasausmaker Kikkoman verloor 2,9 procent. De gasbedrijven Tokyo Gas en Osaka Gas daalden 2,4 en 2 procent.

De fabrikanten van chipapparatuur zaten daarentegen in de lift na de sterke kwartaalcijfers van branchegenoot ASML. Advantest en Tokyo Electron dikten tot 3,4 procent aan. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in juni met 6,7 procent op jaarbasis is gestegen, terwijl de import met 2,5 procent toenam. Het handelsoverschot liep daarmee verder op.

Ook de andere beurzen in het Verre Oosten gingen overwegend licht omlaag. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai zakte 0,4 procent. De Kospi in Seoul leverde 0,3 procent in. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en klom 0,4 procent.