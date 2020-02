Nikkei sluit lager in hogere regio

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met verlies gesloten. Beleggers zochten hun heil in de Japanse yen door de zorgen over de economische impact van het nieuwe coronavirus in China. Een duurdere yen is slecht nieuws voor de Japanse exportbedrijven, die de prijzen van hun producten in het buitenland zien stijgen. Elders in de Aziatische regio lieten de beurzen kleine winsten zien in afwachting van de verlaging van de importtarieven op Amerikaanse goederen die China eerder deze maand aankondigde.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,6 procent lager het weekeinde in op 23.687,59 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 0,6 procent. Nissan kelderde 9,6 procent. De Japanse autofabrikant verlaagde voor de tweede keer in korte tijd de winstverwachting voor het lopende boekjaar door de interne problemen en zwakke marktomstandigheden. Chipbedrijf Sumco klom 6,9 procent na meevallende resultaten.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,4 procent. Peking zal later op de dag de importheffingen op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen halveren. Het dodental door de virusuitbraak in China steeg vrijdag met 121. Dat is ruim de helft minder dan het aantal slachtoffers dat een dag eerder werd gemeld. De Kospi in Seoul dikte 0,4 procent aan en de Australische All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent hoger.