Nikkei sluit iets lager

De Japanse Nikkei-index is dinsdag, na een zeer rustige sessie, met een kleine min gesloten. Beleggers deden een klein stapje terug, nadat de graadmeter eerder nog het hoogste niveau in zo’n 26 jaar bereikte.

De Nikkei zakte uiteindelijk 0,2 procent tot 22.892,87 punten. Op macro-economisch vlak bleken de Japanse consumentenprijzen in november voor de elfde maand op rij te zijn gestegen. Ook is de werkloosheid gedaald. Bij de bedrijven stonden de technologie-aandelen en autobedrijven wat lager.

In Taiwan eindigde de beurs ook in de min en stonden toeleveranciers aan Apple onder druk. Verder verloor de Kospi-index in Zuid-Korea terrein. De beurs in Shanghai was een uitzondering met een kleine plus. In Australië en Hongkong werd niet gehandeld.