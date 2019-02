Nikkei sluit fractie lager

De aandelenbeurs in Japan is donderdag een fractie lager gesloten. Beleggers namen her en der wat winst na de sterke opmars in de afgelopen dagen. De exportbedrijven waren in trek dankzij een goedkopere Japanse yen. Beter dan verwachte Chinese handelscijfers boden eveneens steun aan de handel. Ook zou de Amerikaanse president Donald Trump bereid zijn de deadline in de handelsoorlog met China zestig dagen op te schuiven.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een marginale min op 21.139,71 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse economie in het vierde kwartaal met 1,4 procent op jaarbasis is gegroeid. Het cijfer was in lijn met de verwachting van economen. Bij de bedrijven zakte Asics Corp ruim 5 procent. De fabrikant van sportkleding leed afgelopen kwartaal een verlies door zwakke verkopen in de Verenigde Staten en Australië.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen overwegend licht omlaag. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,3 procent, ondanks dat de Chinese export in januari met 9,1 procent is gestegen. Economen hadden op een daling van de uitvoer gerekend. De import nam vorig maand 1,5 procent af, terwijl was gerekend op een veel grotere daling. De Kospi in Seoul won 0,2 procent en in Sydney sloot de All Ordinaries 0,1 procent in de min.