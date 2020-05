Nikkei sluit flink in het rood

De Nikkei-index in Tokio is vrijdag duidelijk lager gesloten. Bij relatief lage volumes - veel Aziatische beurzen waren gesloten vanwege een feestdag - werd het sentiment gedrukt door economische zorgen vanwege de coronapandemie. Ook opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over de herkomst van het virus en mogelijk nieuwe Chinese tarieven hadden een uitwerking op de beursvloeren.

Trump stelt tijdens een persconferentie dat hij „overtuigend bewijs” onder ogen heeft gehad waaruit blijkt dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Ook dreigde de president nieuwe importheffingen op Chinese waren in te voeren.

De hoofdindex in de Japanse hoofdstad eindigde uiteindelijk 2,8 procent lager op 19.619,35 punten. Nissan speelde 5,8 procent kwijt. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s verlaagde de kredietrating voor de autobouwer. Ook branchegenoot Honda ging naar beneden. Japanse toeleveranciers aan Apple, zoals Alps Alpine en Murata Manufacturing, gingen omlaag na een handelsbericht van de Amerikaanse techgigant. Die zag voor het eerst in meer dan tien jaar af van een financiële prognose.

De All Ordinaries in Sydney zakte 5 procent. In Australië stonden onder meer de financiële instellingen onder druk. Op macro-economisch vlak bleek in Zuid-Korea overigens dat de export van het land in april het hardste daalde sinds de financiële crisis in 2009.