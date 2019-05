Nikkei op laagste niveau in 5 weken

De aandelenbeurs in Japan ging woensdag opnieuw flink onderuit. De stemming werd gedrukt door de aanhoudende zorgen over de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China. Ook verwerkten beleggers de stevige koersverliezen op Wall Street. De andere beurzen in Azië deden eveneens een stap terug.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 1,5 procent lager op 21.602,59 punten. Dat is het laagste niveau in vijf weken tijd. Een dag eerder raakte de Nikkei al 1,5 procent kwijt. Bedrijven die gevoelig zijn voor de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd werden van de hand gedaan. De makers van bouwmachines Komatsu en Hitachi Construction Machinery, die veel producten verkopen in China, verloren 2,9 procent en 2,7 procent.

Toyota zakte 1 procent. De Japanse autobouwer heeft last van de handelskift tussen Washington en Peking en gaf een tegenvallende winstverwachting af voor het lopende boekjaar. Het bedrijf kondigde ook aan eigen aandelen te gaan inkopen. Yamaha Motor kelderde ruim 13 procent na een winstdaling in het afgelopen kwartaal.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,9 procent in. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese export in april veel minder sterk is gegroeid dan verwacht. De import viel hoger uit dan voorzien. Het handelsoverschot kwam daardoor onder de verwachting uit. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent.