Nikkei op hoogste niveau sinds december

De Japanse effectenbeurs is maandag met een stevige winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De stemming werd gesteund door optimisme over het naderende handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China en een goede start van het cijferseizoen op Wall Street. Een sterker dan verwachte Chinese export in maart en een daling van de Japanse yen hielpen de koersen eveneens vooruit.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1,4 procent hoger op 22.169,11 punten en bereikte daarmee het hoogste niveau sinds begin december. De automakers Toyota, Honda en Nissan, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, profiteerden van de goedkopere yen en stegen tot 1,1 procent.

Concurrent Suzuki zakte 2,3 procent. Het bedrijf neemt een flinke last vanwege het terugroepen van bijna 2 miljoen voertuigen door onnauwkeurige inspecties. Japan Display won 1,3 procent. Een Chinees-Taiwanese groep neemt de controle over bij de geplaagde Japanse maker van beeldschermen.

De Chinese beurzen gingen eveneens vooruit dankzij de positieve handelsdata uit het land van afgelopen vrijdag. Ook werd uitgekeken naar het groeicijfer van de Chinese economie, dat later in de week bekend wordt gemaakt. De hoofdgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 0,1 procent bij. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney bleef achter met een verlies van 0,1 procent.