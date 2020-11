Nikkei op hoogste niveau sinds 1991 na winst Biden

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe handelsweek en bereikte het hoogste niveau in bijna drie decennia. Beleggers reageerden positief op de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden, die afgelopen zaterdag officieel de winst op president Donald Trump opeiste. Trump houdt echter vol dat hij de winnaar is en blijft zich voor de rechtbank verzetten tegen de verkiezingsuitslag. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen fors vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 2,1 procent op 24.839,84 punten. De Japanse hoofdindex tikte daarmee de hoogste stand aan sinds november 1991. Bij de bedrijven steeg Honda meer dan 9 procent. De Japanse automaker verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar na sterke kwartaalcijfers. Concurrent Toyota, die vrijdag al met resultaten kwam, klom dik 2 procent.

Japan Airlines kelderde 11 procent tot het laagste niveau sinds de beursnotering in 2012. De door de coronacrisis getroffen luchtvaartmaatschappij gaat nieuwe aandelen uitgeven om geld op te halen. De Japanse farmaceut Eisai dook bijna 24 procent omlaag. Volgens de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft een onderzoek naar een potentieel alzheimermedicijn van Eisai en zijn partner Biogen niet kunnen aantonen dat het geneesmiddel effectief is.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 2 procent in de plus, mede dankzij een sterke stijging van de Chinese export in oktober. De Hang Seng-index in Hongkong won 1,7 procent. Vooral de Chinese techbedrijven waren in trek na de overwinning van Biden. Chipmaker SMIC, die door de Trump-regering op een zwarte lijst is gezet, klom 6 procent. De Chinese webwinkelreus Alibaba won 3,7 procent. In Seoul steeg de Kospi 1,4 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,8 procent bij.