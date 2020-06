Nikkei op hoogste niveau in 3 maanden

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw hoger gesloten en bereikte het hoogste niveau in meer dan drie maanden. De hoop dat de wereldeconomie geleidelijk uit het dal klimt na de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen bleef het sentiment ondersteunen. Ook trokken beleggers zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street dankzij bemoedigende cijfers over de Amerikaanse industrie.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 1,2 procent op 22.325,61 punten. Dat is de hoogste stand sinds 26 februari. Sinds het dieptepunt van de coronacrisis op 16 maart is de Japanse hoofdindex met zo’n 36 procent gestegen. Vooral de industriële bedrijven en telecomconcerns waren in trek door de hoop op een herstel van de binnenlandse en internationale economische activiteit.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Peking zou het handelsakkoord met Washington heroverwegen vanwege de escalatie van het conflict rond Hongkong en zou de import van verschillende Amerikaanse landbouwproducten hebben stilgelegd.

In Hongkong won de Hang Seng-index 0,7 procent na de stevige winstbeurt een dag eerder en de Kospi in Seoul steeg 1 procent. Met name scheepsbouwers Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries en Samsung Heavy Industries konden in Zuid-Korea op belangstelling rekenen. Die bedrijven tekenden een miljardendeal met het staatsoliebedrijf van Qatar dat meer dan honderd tankers, geschikt voor het transport voor vloeibaar gemaakt aardgas bestelde.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent. De Australische centrale bank hield de rente conform verwachting ongewijzigd op het historisch lage niveau van 0,25 procent.