Nikkei op hoogste niveau in 3 maanden

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevige winst geëindigd. De stemming werd gesteund door overwegend positieve resultaten van Japanse bedrijven en de hogere slotstanden op Wall Street. Ook elders in het Verre Oosten stonden de belangrijkste beursgraadmeters overwegend in de plus.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,2 procent hoger de dag uit op 22.758,48 punten. Dat is het hoogste niveau sinds 5 februari. De Japanse hoofdindex klom deze week ruim 1 procent. Vooral de chipbedrijven waren in trek na de sterke koerswinst van de Amerikaanse technologiegigant Apple. Tokyo Electron won 2,5 procent en Murata Manufacturing steeg 4,6 procent.

Autofabrikant Suzuki dikte bijna 9 procent aan na beter dan verwachte jaarcijfers. Ook de jaarresultaten van technologieconcern Panasonic (plus 4,9 procent) werden goed ontvangen. De Japanse bierbrouwer Kirin Holdings won 2,4 procent na een sterke winstgroei in het eerste kwartaal. Internetbedrijf Rakuten, dat de kwartaalwinst zag dalen, verloor 4,4 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1,3 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney stond vlak. In Maleisië was de beurs nog gesloten na de verrassende verkiezingswinst van de 92-jarige oud-premier en oppositieleider Mahathir Mohamad op woensdag.