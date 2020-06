Nikkei onderuit door vrees nieuwe virusuitbraak

De Japanse effectenbeurs is maandag met een flink verlies begonnen aan de nieuwe week. De hoop op een snel herstel van de wereldwijde economie nam af door een toename van het aantal nieuwe coronagevallen in onder meer China en de Verenigde Staten. Ook een tegenvallend Chinees industriecijfer zorgde voor koersdruk. Daarnaast keken beleggers alvast uit naar het rentebesluit van de Japanse centrale bank op dinsdag.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 3,5 procent lager op 21.530,95 punten. De Japanse luchtvaartmaatschappijen behoorden tot de grootste dalers door de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen. Ook de chipbedrijven Tokyo Electron, Advantest en Screen Holdings werden van de hand gedaan en verloren tot 7 procent. Drankenproducent Sapporo Holdings zakte 6 procent na een adviesverlaging door Nomura.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,8 procent in de min. In Peking zijn een aantal woonwijken in quarantaine geplaatst na een nieuwe virusuitbraak in de Chinese hoofdstad. Op macro-economisch vlak bleek daarnaast dat de industriële productie in China in mei minder sterk is toegenomen dan verwacht. Ook namen de detailhandelsverkopen vorige maand sterker af dan voorzien. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,9 procent en de Kospi in Seoul zakte ruim 4 procent. De All Ordinaries in Sydney leverde 1,8 procent in.