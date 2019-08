Nikkei onderuit door handelsvrees

De Japanse aandelenbeurs ging vrijdag hard onderuit. De handelsvrees laaide weer op nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde nieuwe importtarieven te heffen op Chinese goederen. Ook de escalatie van het handelsconflict tussen Japan en Zuid-Korea droeg bij aan de negatieve stemming.

De Nikkei in Tokio raakte 2,1 procent kwijt en eindigde op 21.087,16 punten. Vooral de Japanse bedrijven die veel producten verkopen in China werden van de hand gedaan. Zo verloren de bouwmachinemakers Komatsu en Hitachi Construction Machinery ruim 2 en dik 1 procent, en zakte robotmaker Fanuc een kleine 4 procent.

Toyota daalde meer dan 2 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De Japanse autobouwer verlaagde opnieuw zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar. Het concern kampt met de waardestijging van de Japanse yen. Elektronicafabrikant Sharp kelderde bijna 14 procent na een tegenvallende kwartaalwinst. Casio Computer klom daarentegen 8 procent na een sterke winstgroei in het afgelopen kwartaal.

De Chinese beurzen gingen eveneens flink omlaag. Trump verbrak de wapenstilstand in de handelsstrijd met China door per 1 september een importtarief van 10 procent in te voeren op 300 miljard dollar aan Chinese producten. De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 2,2 procent in en de beursgraadmeter in Shanghai zakte 1,7 procent.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,4 procent in de min. De Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. De Japanse regering heeft Zuid-Korea van de zogenaamde ‘lijst van witte landen’ gehaald. Deze landen hebben bepaalde voordelen bij de import en export in de handelsrelatie met Japan.