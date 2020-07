Nikkei nipt hoger na zwak exportcijfer

De aandelenbeurs in Japan is maandag nipt hoger begonnen aan de nieuwe handelsweek. Een sterker dan verwachte daling van de Japanse export in juni wakkerde de zorgen aan over de door de coronapandemie veroorzaakte economische schade in het land. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk met een plusje van 0,1 procent op 22.717,48 punten. Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de uitvoer van het land vorige maand met 26,2 procent is gezakt. De export nam daarmee voor de derde maand op rij met meer dan 20 procent af. Vooral de Japanse exportbedrijven zoals de autofabrikanten stonden onder druk. Nissan, Suzuki en Mitsubishi zakten tot 3,6 procent.

De technologiebedrijven NEC en Fujitsu wonnen daarentegen 2,3 en 4 procent. Volgens zakenkrant Nikkei heeft de Britse overheid de twee Japanse bedrijven genoemd als mogelijke alternatieven voor het Chinese Huawei om het 5G-netwerk in het Verenigd Koninkrijk uit te rollen.

De Chinese beurs was een positieve uitblinker en noteerde tussentijds 2,5 procent hoger. De Chinese centrale bank handhaafde de belangrijkste rentetarieven van het land. De Chinese verzekeraars waren in trek nadat de Chinese financiële toezichthouder het plafond van aandeleninvesteringen van de verzekeraars verhoogde. In Hongkong won de Hang Seng-index 0,2 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,1 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,5 procent.