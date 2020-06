Nikkei neemt gas terug na rally

De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht lager geëindigd. Beleggers namen wat gas terug na de rally een dag eerder. Een forse daling van de Japanse export, geopolitieke spanningen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea en het gewelddadige grensincident tussen India en China zorgden voor terughoudendheid. Het nieuws over een relatief goedkope ontstekingsremmer die helpt bij de behandeling van ernstig zieke patiënten met Covid-19 bood daarbij enige steun aan de handel.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent in de min op 22.455,76 punten. De Japanse hoofdindex dikte een dag eerder nog bijna 5 procent aan. De Japanse export kelderde in mei met 28,3 procent door de coronacrisis. Dat was de grootste daling van de uitvoer sinds de financiële crisis van 2009. Vooral de Japanse autobouwers stonden onder druk door een forse afname van de uitvoer van auto’s en auto-onderdelen naar de Verenigde Staten.

SoftBank klom daarentegen 5 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil het Japanse telecomconcern een significant deel van zijn belang in T-Mobile verkopen aan Deutsche Telekom. Nichi-Iko Pharmaceutical won 4,7 procent. De Japanse farmaceut verkoopt het medicijn dexamethason, dat volgens onderzoekers aan de universiteit van Oxford de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten verbetert.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager. Volgens het Indiase leger zijn twintig militairen gedood bij een gewelddadig incident met Chinese soldaten in de omstreden Indiase grensregio Ladakh in de Himalaya. Peking maakt geen melding van slachtoffers. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent.

In Seoul daalde de Kospi 0,1 procent. Noord-Korea kondigde aan om weer militairen te stationeren in de gedemilitariseerde zone en militaire oefeningen te gaan houden. Zuid-Korea dreigde in een reactie op het opblazen van het verbindingskantoor door Noord-Korea met „een krachtig antwoord” te komen als de onderlinge verhoudingen verder verslechteren.