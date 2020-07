Nikkei licht lager in gemengde regio

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag licht lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de sterke opmars een dag eerder. Een recorddaling van de bestedingen van Japanse huishoudens in mei zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien na de rally een dag eerder.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een verlies van 0,4 procent de dag uit op 22.614,69 punten. De uitgaven van Japanse huishoudens kelderden in mei met 16,2 procent vanwege de coronapandemie. Dat was de sterkste afname ooit. Bij de bedrijven zakte het Japanse warenhuis Takashimaya 2,6 procent na een fors kwartaalverlies. SoftBank zette de opmars voort en steeg 4,6 procent tot het hoogste niveau in twintig jaar dankzij het omvangrijke aandeleninkoopprogramma van het Japanse telecomconcern en techinvesteerder.

De hoofdindex in Shanghai ging verder vooruit na de koerssprong van bijna 6 procent op maandag en noteerde tussentijds 1,6 procent hoger. In Hongkong deed de Hang Seng-index echter een stapje terug met een min van 0,4 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. De Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung daalde zo’n 2 procent ondanks beter dan verwachte voorlopige kwartaalcijfers. De All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting onveranderd te laten op 0,25 procent.