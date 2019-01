Nikkei licht hoger na groeicijfers China

De Japanse effectenbeurs is maandag met een kleine winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers verwerkten de economische groeicijfers van China, die in lijn lagen met de verwachtingen. Een daling van de Japanse yen bood daarnaast enige steun aan de Japanse exportbedrijven. Beleggers deden het verder rustig aan aangezien Wall Street maandag gesloten blijft vanwege Martin Luther King Day.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,3 procent in de plus op 20.719,33 punten en bereikte tussentijds het hoogste niveau sinds 19 december. Technologiebedrijf TDK en chipbedrijf Sumco, die beide veel producten verkopen in het buitenland, dikten 3,3 en 4,3 procent aan. Lixil Group klom 4,6 procent. Zakenkrant Nikkei meldde dat het management overweegt de maker van bouwmaterialen op te kopen en van de beurs te halen. Het bedrijf sprak het bericht echter tegen.

Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen eveneens licht vooruit. De beurs in Shanghai won 0,3 procent en in Hongkong steeg de Hang Seng-index 0,2 procent. De op een na grootste economie ter wereld groeide in het vierde kwartaal met 6,4 procent. Dat is de traagste groei sinds 2009. De economische groei van 6,6 procent voor China over heel 2008 was het zwakste groeicijfer sinds 1990. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent hoger. De Kospi in Seoul was vrijwel vlak.