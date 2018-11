Nikkei licht hoger in lagere regio

De effectenbeurs in Japan is woensdag met een kleine winst gesloten. Een krimp van de Japanse economie zorgde voor enige terughoudendheid onder beleggers. De forse daling van de olieprijzen zorgde daarnaast voor stevige koersverliezen onder de oliegerelateerde bedrijven. De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen overwegend omlaag.

In Tokio eindigde de Nikkei-index uiteindelijk 0,2 procent in de plus op 21.846,48 punten. De Japanse economie kromp afgelopen kwartaal met 1,2 procent. Het land werd in de periode getroffen door een aardbeving en een tyfoon, waardoor de productie een klap kreeg. Ook de handelsoorlog speelde een rol in de economische neergang.

De Japanse oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration zakten 1,9 procent en 2,1 procent. De luchtvaartmaatschappijen profiteerden daarentegen van de goedkopere olieprijs. ANA Holdings steeg 2,3 procent en Japan Airlines dikte 2,2 procent aan.

Mitsubishi UFJ Financial Group steeg 1,5 procent. De Japanse bank verhoogde de winstverwachting voor het lopende boekjaar en kondigde aan eigen aandelen in te kopen. Chipmachinemaker Tokyo Seimitsu schroefde ook zijn winstprognose op en werd beloond met een koerswinst van 17 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 0,8 procent, na tegenvallende Chinese detailhandelsverkopen in oktober. De All Ordinaries in Sydney ging 1,7 procent lager de dag uit onder aanvoering van de Australische oliebedrijven. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent.