Nikkei licht hoger in afwachting Fed-besluit

De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht hoger geëindigd. Ook de meeste andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten kleine winsten zien. Beleggers waren vooral in afwachting van de Federal Reserve (Fed), die later op de dag de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering bekend zal maken. Daarnaast komt de Amerikaanse centrale bank voor het eerst sinds de virusuitbraak met nieuwe voorspellingen voor de grootste economie ter wereld.

De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent in de plus op 23.124,95 punten. Een sterker dan verwachte daling van de Japanse machine-orders in april zorgde daarbij voor enige koersdruk. Bij de bedrijven steeg Takara Bio met de dagelijkse toegestane limiet van 17,5 procent en bereikte het hoogste niveau in zeven jaar. Het Japanse biotechnologiebedrijf kondigde aan een methode te hebben ontwikkeld om de testen voor het coronavirus te versnellen. Moederbedrijf Takara Holdings dikte 9,9 procent aan.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent lager na tegenvallende inflatiecijfers. Uit cijfers van het Chinese statistiekbureau bleek dat de prijzen die Chinese fabrikanten voor hun producten vragen in mei met 3,7 procent op jaarbasis zijn gedaald. Dat is de sterkste afname sinds maart 2016. De consumentenprijzen namen afgelopen maand met 2,4 procent toe, terwijl economen hadden gerekend op een sterkere stijging. In Hongkong ging de Hang Seng-index 0,2 procent vooruit en de Kospi in Seoul won ook 0,2 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent.