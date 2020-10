Nikkei licht hoger door stimuleringshoop VS

De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht hoger geëindigd. De hoop dat er toch een akkoord kan worden bereikt in Washington over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie, zorgde voor optimisme bij beleggers. De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten eveneens overwegend winsten zien.

De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de plus op 23.639,46 punten. Het Japanse doe-het-zelf-bedrijf Shimachu maakte een koerssprong van meer dan 14 procent nadat meubelenverkoper Nitori Holdings liet weten mogelijk een bod uit te brengen op het bedrijf. ANA Holdings won bijna 2 procent. Volgens Kyodo News zal de door de coronacrisis getroffen luchtvaartmaatschappij naar verwachting in het lopende boekjaar een miljardenverlies lijden. Takara Bio dikte ruim 5 procent aan dankzij een verhoging van de winstverwachting door het Japanse biotechnologiebedrijf.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,5 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 0,8 procent bij. Cathay Pacific steeg 3,5 procent in Hongkong. De luchtvaartmaatschappij schrapt duizenden banen door de coronacrisis. Ook verdwijnt de vooral in Azië actieve maatschappij Cathay Dragon. De Kospi in Seoul won 0,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent.